منتخب شباب العراق يستعد لمباراة مع "ريال بيتيس" في اسبانيا

شفق نيوز/ واصل منتخبُ الشباب تدريباته، اليوم السبت، في معسكره المُقام في مدينةِ روتا الإسبانيّة استعداداً لنهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً التي من المؤمل أن تقام في 20 من شهر أيار/ مايو المقبل.

وبحسب بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن التدريبات انطلقت بتمارين التمطيةِ واللياقة البدنيّة الخفيفة، ومن ثم الانتقال إلى بعضِ التدريبات المتوسطة، والتكتيكيّة والخططيّة، وبحُضور 25 لاعباً، بينما غابَ عنها مصطفى قابيل الذي لا يزال ينتظرُ نتائجَ الفحوصات الطبيّة التي أجريت له قبل ثلاثة أيام.

وأشار البيان؛ إلى أن منتخب الشباب سيلاقي في ثالث مباريات معسكره في إسبانيا نادي ريال بيتيس الإسبانيّ دون 21 عاماً يوم الاثنين المُقبل عند الساعةِ الثانية عشرة بتوقيت إسبانيا، الحادية عشرة بتوقيت العاصمةِ بغداد.