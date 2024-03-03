منتخب شباب العراق يستعد لضم لاعبين محترفين وخوض مباريات ودية استعداداً لغرب آسيا

شفق نيوز/ أكد مدير منتخب شباب العراق لكرة القدم كريم نديم، يوم الأحد، مشاركة خمسة الى ستة لاعبين من مواليد العام 2003 وهي فوق الأعمار المحددة للشباب (2005-2006) ضمن منتخب شباب العراق في بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في السعودية خلال حزيران المقبل.

وقال نديم لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي ارتأى ان يشارك العراق بمنتخب الشباب في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة المقررة اقامتها في السعودية خلال شهر حزيران المقبل بعد اعتذار مدرب الأولمبي راضي شنيشل من المشاركة خوفاً من إصابة بعض اللاعبين ولقرب مشاركة الاولمبي العراقي بتصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس".

واوضح ان "منتخب الشباب سيضم عدداً من اللاعبين المحترفين الذين وقع الاختيار عليهم و سيلتحقون بتدريبات المنتخب اواخر شهر نيسان المقبل"، مشيراً الى "استحصال موافقات أنديتهم وأهاليهم لتمثيل شباب العراق في البطولة والمشاركة في التدريبات".

وتابع، ان "اتحاد الكرة يسعى بهذا الجانب لتأمين تواجدهم في صفوف المنتخب وحضورهم بتجمع المنتخب في بغداد".

واشار نديم الى ان "الكادر التدريبي للمنتخب وضع ضمن جدوله خوض منتخبنا عدداً من المواجهات الودية خلال أيام التوقفات للدوري وستكون المواجهات مهمة لإعداد المنتخب وخلق الانسجام بين اللاعبين".

وبين أن "هدف الجهاز الفني من المشاركة هو تطوير الخبرة ولا نستثني منافسة الفرق التي ستواجهنا في غرب آسيا رغم ان الفرق المشاركة تفوقنا بالأعمار، لكن هذا طموح مشروع لمنتخبنا الشبابي".

وأوضح مدير منتخب الشباب، ان "اللعب مع فرق أكبر سناً سيطور من مستوى وخبرة اللاعبين"، مبيناً ان "بطولة غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية ستشهد مشاركة 4 منتخبات بصفة ضيوف هي: مصر، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وتايلاند، بينما ستكون مجمل المنتخبات الأساسية المشاركة بغرب آسيا هي: منتخبات العراق، والسعودية المستضيفة، والأردن، والإمارات".