منتخب شباب العراق يرتدي الزيَّ الأبيض بجميع مبارياته في كأس العالم

شفق نيوز/ أقيم اليوم الأحد في مدينةِ "دي بلاتا" الأرجنتينية، المؤتمرُ التنسيقي والتنظيميّ للجنةِ المشرفة على مبارياتِ المجموعة الخامسة لنهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً بحُضور ممثلي الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم والمنتخبات المشاركة في المجموعة.

ومثّل العراق المديرُ الإداري لمنتخب الشباب "نديم كريم" وطبيب المنتخب "عبد الكريم الصفار" والمنسق الإعلاميّ "قحطان المالكي" والإداري "عدي جبار"، فضلاً عن تواجد ممثلي الاتحاد الدولي، حيث شرحوا بالتفاصيل الإجراءاتَ التي يجب تطبيقها من قبل المنتخبات المشاركة في هذهِ المجموعة من جميع الجوانب التنظيميّة، وآخر المستجدات بخُصوص القانون وفحص المنشطات واعتماد التبديلات الخمسة على ثلاث فتراتٍ في المباراة، وأماكن مغادرة المنتخبات إلى الملاعب قبل المباريات، والقمصان الخاصة بكل منتخبٍ والتي سيرتديها في مبارياته، بالإضافة إلى أوقات الخروج من الفندق وأوقات الوصول إلى الملعب.

وكذلك تم التطرقُ إلى توقيتاتِ التدريبات قُبيل المباراة وجوانب أخرى تخص الإعلامَ والتسويق والأمن.

وسيرتدي المنتخب العراقي للشباب الزيَّ الأبيض في جميع مبارياته في دور المجموعات.

يأتي هذا في وقت تمكن المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم من تحقيق الفوز على نظيره الاوزبكي بنتيجة 2-1 أمام أوزبكستان في افتتاح مباريات كأس العالم للشباب 2023 التي تحتضنها الأرجنتين.

وفي المباراة التي جرت على ملعب يونيكو مادري سيوداديس بمدينة سانتياغو ديل إسترو بروفينس شمالي العاصمة بوينس إيريس، بحضور 30 الف متفرج .

وكان المنتخب الأوزبكي البادىء بالتسجيل عبر اللاعب بونيوديكور محمود محمدونوف بالدقيقة 23، لكن الأرجنتين سجل هدفين متتاليين عبر اليخو فيليس ، وفالنتين كاربوني بالدقيقة ( 27 ، 41) من عمر اللقاء.