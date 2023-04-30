منتخب شباب العراق يدخل معسكراً تدريبياً "مغلقاً" في بغداد قبيل التوجه إلى الأرجنتين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، ان منتخب الشباب سيدخل معسكراً تدريبياً مغلقاً في بغداد بعد انتهاء معسكره التدريبي في اسبانيا في الرابع من شهر ايار المقبل.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيلاقي في آخر وديتين له بإسبانيا فريق نادي ريال بيتيس الإسباني تحت 21 عاماً، يوم غدٍ الاثنين، ومنتخب جبل طارق يوم الأربعاء المقبل، قبل العودة إلى العراق في الرابع من الشهر المقبل".

واوضح ان "المنتخب سيدخل معسكراً تدريبياً مغلقاً في بغداد تتخلله عدد من المباريات الودية مع فرق من الاندية العراقية الممتازة".

وبين ان "الاتحاد وبالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب سيحدد موعد المغادرة الى الارجنتين للاقامة بمعسكر تدريبي هناك قبل الدخول في منافسات بطولة كأس العالم المقررة انطلاقها في العشرين من أيار المقبل".

وأشار الزاملي الى ان "الاتحاد العراقي متواصل في محاولاته في استحصال موافقات الاندية الاوربية لتواجد لاعبي منتخبنا المحترفين ضمن صفوف الفريق في كأس العالم الذين يلعبون هناك سيما المؤثرين في تشكيلة منتخبنا".

وتابع اننا "وجدنا تعاوناً مع بعض الاندية من خلال سماحها لتفريغ اللاعبين لتمثيل المنتخب، بينما وجدنا عدم تعاون مع اندية اخرى من خلال المماطلة وعدم رغبتها في تفريغ لاعبينا".

وأوقعت القرعة منتخب شباب العراق في كأس العالم المقررة بالأرجنتين في العشرين من الشهر المقبل في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات انكلترا والاورغواي وتونس.