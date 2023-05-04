منتخب شباب العراق يخوض مباريات كأس العالم على ملعب مارادونا

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للشباب جدول مباريات منتخب العراق الوطني للشباب لكرة القدم في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة والذي يقع ضمن المجموعة الخامسة، المقرر انطلاقها في العشرين من الشهر المقبل بدولة الأرجنتين.

وسيلتقي منتخب الشباب نظيره الأوروغواي يوم الاثنين الموافق 22 من أيار الحالي في الساعة 12 ليلا حسب توقيت بغداد في ملعب دييجو ارماندو مارادونا.

بينما يلاقي في ثاني مواجهاته منتخب تونس يوم الخميس الموافق 25 من ايار المقبل في الساعة 12 ليلا حسب توقيت بغداد على نفس الملعب.

ويلاقي منتخب انجلترا في آخر مواجهاته يوم الأحد الموافق 28 من أيار المقبل في الساعة التاسعة مساءً.

وستكون جميع المباريات على ملعب دييجو ارماندو ماردونا الذي يتسع لـ55 ألف متفرج.وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 20 من شهر ايار المقبل في الأرجنتين.