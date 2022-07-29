منتخب شباب العراق يخفق في الوصول لمباراة نهائي غرب آسيا بالكرة الطائرة

شفق نيوز/ بعد مباراة ماراثونية امتدت لخمسة أشواط منتخب شباب العراق يخسر أمام المستضيف السعودي بثلاثة أشواط لأثنين بواقع (25-16) (18-25) (25-22) (17-25) (15-12).

وسيلعب منتخب شباب العراق بالكرة الطائرة غداً الأحد على الميدالية البرونزية أمام نظيره اللبناني ضمن منافسات بطولة إتحاد غرب آسيا المقامة منافساتها حالياً في المملكة العربية السعودية.

مباراة العراق والسعودية اجتازت الساعتين والنصف من اللعب حتى حسم شوطها الخامس منتصف الليل من يوم الجمعة.

وتمكن شباب العراق للكرة الطائرة من تحقيق الشوط الأول لصالحه أمام أهل الدار الأخضر السعودي ليحسموا الشوط الأول لصالحهم بواقع (25-16)، بينما تمكن المستضيف السعودي من حسم الشوط الثاني لصالحه (25-18) ويعدل النتيجة شوط لكل فريق.

وعاد شباب العراق إلى التحليق وحسموا الشوط الثالث لصالحهم بواقع (25-22) وتقدموا بشوطين مقابل شوط وحيد للمستضيف السعودي.

وعاد الفريق السعودي ليحسم الشوط الرابع لصالحه بواقع (25-17) ويحسم الشوط الخامس ايضا بنتيجة 15-12 ويكسب المباراة.