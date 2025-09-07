منتخب شباب العراق يخفق في التأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس الخليج

شفق نيوز- الرياض

أخفق منتخب شباب العراق لكرة القدم، يوم الأحد، في التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً، بعد خسارته أمام السعودية في مباراة نصف النهائي.

وجرت المباراة على ملاعب مدينة الأمير سلطان الرياضية عند الساعة الرابعة عصراً وانتهت لصالح منتخب شباب السعودية بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب السعودية بهدف دون رد للعراق، سجل المنتخب السعودي هدفه في الدقيقة 9 عن طريق رأسية اللاعب عبد العزيز الشمري.

واستمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 90 ليسجل العراق هدف التعديل من خطأ دفاعي لمدافع السعودية عبد الرحمن سفياني الذي أودع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه، وفي وقت قاتل سجل السعودية هدف الفوز في الدقيقة 90+6.

وانطلقت البطولة في الـ28 من شهر آب/ أغسطس الماضي وتستمر حتى العاشر من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وتقام بطولة كأس الخليج للشباب للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس الخليج للشباب، بمشاركة منتخبات: العراق، السعودية، عُمان، اليمن، البحرين، قطر، والكويت، إلى جانب منتخب مصر الذي شارك بدعوة خاصة من اتحاد كأس الخليج لكرة القدم بعد اعتذار الإمارات.