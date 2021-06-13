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منتخب شباب العراق يخسر أول مباراة دولية ودية يخوضها

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-13T18:56:34+0000
منتخب شباب العراق يخسر أول مباراة دولية ودية يخوضها

شفق نيوز/ خسرَ منتخب شباب العراق لكرة القدم، يوم الاحد، أمام نظيره المصري في أول مباراة دولية ودية يخوضها استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للشباب.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب العراقي "قدم أداءً فنياً مميزاً، نجح خلالها ليوث الرافدين في الوقوف نداً قوياً أمام المنتخب المصري، الا ان المباراة انتهت لصالح الاخير بنتيجة 0-2، وجاءت أهداف المنتخب المصري في الدقيقتين 93 و95 وبأخطاء تحكيمية واضحة من قبل الحكم المصري أحمد ناجي الذي قاد المواجهة".

وسيخوضُ منتخب الشباب بروفة تحضيرية أخيرة لم تحدد لغاية الآن قبيل الدخول في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التي ستنطلق في العشرين من شهر حزيران الجاري.

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