منتخب شباب العراق يخسر ودياً أمام نظيره اليمني

شفق نيوز/ خسر منتخب شباب العراق لكرة القدم مباراته الودية أمام منتخب شباب اليمن بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد على ملعب الساحر أحمد راضي في العاصمة بغداد.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا تحت 20 عامًا، التي ستقام في الصين من 12 فبراير/ شباط حتى 1 مارس/ آذار المقبل.

وأفاد الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق، بقيادة المدرب عماد محمد، أن الفريق اعتمد في المباراة على اللاعبين المتاحين فقط، بسبب غياب عدد من لاعبي المنتخب لارتباطهم مع أنديتهم في تحضيرات دوري نجوم العراق.