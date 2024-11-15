منتخب شباب العراق يخسر أمام أوزبكستان ودياً

شفق نيوز/ خسر منتخب شباب العراق لكرة القدم، يوم الجمعة، أمام نظيره الأوزبكي تجريبياً بنتيجة 1-2 في المباراة التي جرت في العاصمة طشقند، تحضيراً لنهائيات كأس آسيا في الصين شهر شباط 2025.

وسيلتقي المنتخبان في مباراة تجريبية ثانية يوم الاثنين المقبل الموافق 18 من الشهر الحالي.

وتضم قائمة المنتخب العراقي للشباب التي اختارها المدرب عماد محمد، كلاً من: وسام علي وليث ساجد ورضا محمد فرحان وسجاد محمد نامق وآدم طالب ومحمد غالب، وموسى علاء وعباس عدنان ومسلم موسى وحسين فاهم، وحسن عماد وياسر وسام وأموري فيصل، وعلي مخلد وأمير فياض وليث ضياء ويوسف قاسم، وسيداد حاجي وكرار جعفر وأحمد جاسم ومصطفى نواف، واريز خوشناو وأيمن لؤي وعلي أكبر طاهر ومصطفى قابيل وحيدر حمد.