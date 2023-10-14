منتخب شباب العراق يخسر أمام نظيره الإماراتي ودياً

شفق نيوز/ خسر منتخب الشباب العراقي أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 3-1 في مباراة ودية جرت في ملعب دبا الفجيرة بدولة الإمارات.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب شباب الإمارات بنتيجة 2-1، وفي الشوط الثاني أضاف الامارات هدفا ثالثاً لتنتهي النتيجة بفوز الإمارات بثلاثية مقابل هدف وحيد للعراق.

وسيلتقي الفريقان في الإمارات بمباراة ودية ثانية في السابع عشر من الشهر الحالي.

وكان منتخب الشباب لكرةِ القدم وصل الخميس الماضي الى الامارات وأجرى أولى وحداته التدريبيّة في ملعبِ دبا الحصن في إمارةِ الفجيرة، التي وصلها عصراً براً قادماً من مطار دبي الدوليّ.