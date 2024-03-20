منتخب شباب العراق يخسر أمام الأولمبي الأسترالي في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ أخفق منتخب شباب العراق، مساء اليوم الأربعاء، في التأهل إلى دور نصف نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم، بعد خسارته أمام الأولمبي الأسترالي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للبطولة التي تجري بطريقة خروج المغلوب.

وأقيم المباراة على ملعب عبد الله بن جلوي بمدينة الإحساء السعودية، وانتهت بفوز أستراليا بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأسترالي بهدفين دون مقابل لمنتخب العراق، وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب العراقي من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب هلكورد قيس.

وبنتيجة اليوم تأهل منتخب أستراليا إلى دور نصف النهائي، بينما سيلعب المنتخب العراقي مباراة تحديد المراكز من الخامس ولغاية الثامن.

وقاد المنتخب العراقي المدرب المساعد حسان تركي وذلك بسبب العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على المدرب الأساسي للمنتخب عماد محمد على خلفية شكوى الإعلامية منى سامي.

وتقام بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2024 في مدينة الإحساء السعودية للفترة من يوم 20 آذار/ مارس الجاري بمشاركة 8 منتخبات هي، العراق، والسعودية، والأردن، والإمارات من منطقة غرب آسيا بالبطولة، في حين وجه اتحاد غرب آسيا دعوات لعدد من المنتخبات الخارجية عن المنطقة للمشاركة كضيوف في البطولة أبرزها، مصر، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وأستراليا.