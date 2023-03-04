منتخب شباب العراق يخسر بهدف وحيد امام نظيره الاوزبكي

شفق نيوز/ خسر منتخب شباب العراق لكرة القدم امام نظيره الاوزبكي، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الاولى في نهائيات كأس اسيا دون 20 عاماً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم اوزبكستان بهدف دون مقابل، وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني رغم الضغط الهجومي العراقي الذي شهد اضاعة الفرص.

وفاز المنتخب العراقي لكرة القدم في مباراته الاولى بالبطولة على نظيره الاندونيسي 2-0 يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً لعام 2023.

ويلاقي منتخب شباب العراق منتخب سوريا الثلاثاء المصادف السابع من الشهر الجاري، في ملعب لوكوموتيف بتمام الساعة الخامسة عصراً.