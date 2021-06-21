منتخب شباب العراق يخسر امام جزر القمر بمستهل مشواره في كأس العرب

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للشباب، يوم الاثنين، أولى مبارياته ضمن منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة الجارية احداثها في مصر.

وجرت المباراة على ملعب بترو سبورت في العاصمة المصرية القاهرة، وانتهى اللقاء لصالح جزر القمر 4-3.

وسجل المنتخب العراقي اولا في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب نصر سلام، ومن ركلة جزاء سجل المنتخب هدفه الثاني نفذها بنجاح اللاعب عبد الرزاق قاسم في الدقيقة 39.

وقلص منتخب جزر القمر النتيجة عن طريق لاعبه اسمان ادريس بعد تسجيله الهدف الاول، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع الذي اضافه حكم اللقاء في الشوط الاول جاء هدف التعديل لجزر القمر من ركلة جزاء عن طريق اللاعب محمود عادل.

وفي الشوط الثاني جاء الهدف الثالث لجزر القمر في الدقيقة 53 من عمر اللقاء عن طريق فهد ياسين، وعاد لاعب جزر القمر محمود عادل ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 70، وفي الدقيقة 83 قلص منتخبنا النتيجة بتسجيله الهدف الثالث عن طريق اللاعب عبد القادر ايوب.