منتخب شباب العراق يختتم معسكر مصر التدريبي

شفق نيوز/ اختتم منتخب العراق للشباب، اليوم الجمعة، معسكره التدريبي المغلق في مدينة القاهرة والذي استمر سبعة أيام خاض فيها مباراة ودية واحدة أمام المنتخب المصري، فيما كثف من تدريباته بواقع وحدتين تدريبيتين يومياً صباحية ومسائية.

وانتقلَ منتخب الشباب، صباح اليوم، إلى مقر إقامته الرسمي في بطولة كأس العرب في فندق "حرس الحدود" من أجل الدخول في أجواء البطولة، حيث سيخوض اليوم أولى وحداته التدريبية على ملاعب التدريب المخصصة لبطولة كأس العرب.

وقالَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن المعسكر التدريبي كان جيداََ واستفدنا منه بدنياََ وفنياََ من خلال تكثيف الوحدات التدريبية ومواجهة منتخب مصر أحد أبرز المنتخبات المرشحة لإحراز البطولة.

وأضافَ: تمت إضافة اللاعبين (بلند حسن وشوان سيروان) إلى القائمة الرسمية للمنتخب والمتكونة من 23 لاعبا.

وبين محمد؛ ان المحترفين قدما نفسهما بشكل جيد في التدريبات، ومن المنتظر منهما أن يقدما الأفضل لمنتخب الشباب في مباريات البطولة، بعد أن كنا ننتظر تواجد (زيدان إقبال ويوسف أمين) ولكن رفض أنديتهم وقف عائقاََ أمام تواجدهما في البطولة.

واختتمَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، حديثه بالقول: إن طموحنا ينصب على الوصول للجاهزية التامة قبيل مواجهة جزر القمر في أولى مبارياتنا في البطولة يوم الاثنين المقبل بهدف تحقيق الانتصار وتقديم مستوى متميز، فإن مباريات البطولة العربية تعد أفضل تحضير لمنتخب الشباب قبل المشاركة في البطولات الآسيوية المقبلة.