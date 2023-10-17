منتخب شباب العراق يحقق الفوز على نظيره الاماراتي في وديته الثانية

شفق نيوز/ حقق منتخب شباب العراق الفوز على نظيره الاماراتي في المباراة الودية الثانية بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت في ملعب دبا الفجيرة عصر اليوم الثلاثاء.

انتهى الشوط الاول بتقدم منتخب شباب العراق بهدف دون مقابل سجله كرار جعفر في الدقيقة الثامنة ، وفي الشوط الثاني أضاف منتخب شباب العراق هدفين الأول في الدقيقة 55 عن طريق كرار جعفر والثاني عبر اللاعب مصطفى نواف في الدقيقة 88 ، كما سجل الامارات هدفه الوحيد الذي قلص النتيجة.

وكان منتخب الشباب العراقي، قد خسر في المواجهة الأولى أمام نظيره الإماراتي السبت الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراةِ التي استضافها ملعب دبا الفجيرة في إمارة الفجيرة.