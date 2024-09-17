منتخب شباب العراق يحقق الفوز على البحرين ودياً

شفق نيوز/ تمكن منتخب شباب العراق من تحقيق الفوز على نظيره البحريني بنتيجة 1-0 في مباراة ودية جرت اليوم الثلاثاء، ضمن معسكره في تايلاند قبل تصفيات كأس آسيا للشباب لكرة القدم.

وكان المنتخب العراقي غادر الصين بعد معسكر تدريبي قصير وخوض مباراتين تجريبيتين ضمن وفد ضم 26 لاعباً.ويأتي المعسكر الصيني والتايلاندي الحالي استعدادا للدخول في منافسات تصفيات كأس آسيا للشباب المؤهلة إلى النهائيات القارية.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره بروناي يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر أيلول الحالي، والفلبين يوم الجمعة 27 من نفس الشهر، ويختتم مبارياته بمواجهة البلد المضيف تايلاند يوم 29.