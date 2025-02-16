منتخب شباب العراق يحتج رسمياً لدى الاتحاد الآسيوي بشأن "البطاقة الحمراء"

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عن تقديم احتجاجاً رسمياً واستئنافاً لدى الاتحاد الأسيوي بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعب منتخب شباب العراق علي مخلد في المباراة مع السعودية التي انتهت بفوز "أسود الرافدين" بهدف نظيف ضمن بطولة آسيا دون 20 عاماً.

وقال المدير الإداري لمنتخب الشباب نديم كريم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة المنتخب تقدمت باستئناف رسمي لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوص البطاقة الحمراء للاعب علي مخلد في الدقيقة 77 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية".

وأضاف "تقدمنا بطلب استئناف رسمي بعد المباراة مباشرة، لكون حالة البطاقة الصفراء الثانية على اللاعب علي مخلد صاحب الرقم 15، لم تكن صحيحة، وكانت ظالمة لأن اللاعب لم يقم بلمس اللاعب السعودي إطلاقاً، ولا توجد حالة تستوجب البطاقة الثانية، وقمنا بإرفاق الحالة مع الطلب، وبانتظار رد الاتحاد الآسيوي في الساعات المقبلة".

وحقق منتخب شباب العراق الفوز على نظيره السعودي بهدف وحيد دون رد في ثاني مبارياته ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس آسيا للشباب دون 20 عاماً 2025 التي تقام في الصين.

وجرت المباراة، اليوم الأحد، على ملعب مركز باوان الرياضي في مدينة شينزن الصينية عند الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت بغداد.

وسجل قائد منتخب العراق، أموري فيصل، هدف اللقاء الوحيد من كرة ثابتة نفذها بنجاح من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 25.

وشهدت المباراة حالتي طرد، الأولى كانت من نصيب لاعب العراق علي مخلد في منتصف الشوط الثاني، بينما تعرض لاعب منتخب السعودية صالح برناوي للطرد قبل نهاية المباراة بقليل.

وكان منتخب العراق قد استهل مشواره في البطولة بتعادل إيجابي 1-1 أمام منتخب كوريا الشمالية في مباراته الأولى التي أقيمت يوم الخميس الماضي.