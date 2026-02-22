منتخب شباب العراق يجري أول تمريناته في مصر استعداداً لغرب آسيا

شفق نيوز- بغداد

أجرى منتخب شباب العراق تحت 19 عاماً لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، أولى وحداته التدريبية في العاصمة المصرية القاهرة استعداداً لبطولة غرب آسيا.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب الشبابي أجرى أولى وحداته التدريبية في القاهرة بقيادة المدرب أحمد صلاح وملاكه المساعد، وسط أجواءٍ حماسيةٍ وتركيزٍ عالٍ، استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المصري، تأهباً للاستحقاق المرتقب ببطولة غرب آسيا في الكويت شهر آذار/ مارس المقبل.

وكانت بعثة منتخب العراق للشباب وصلت إلى العاصمة القاهرة، لخوض مباراتين وديتين بكرة القدم أمام منتخب مصر للشباب يومي 24 و28 شباط/ فبراير الجاري.