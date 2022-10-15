منتخب شباب العراق يجري مرانه الأخير قبل ملاقاة الكويت غداً

شفق نيوز/ أجرَى لاعبو منتخب شَباب العراق لكرة القدم وحدتهم التدريبيّة الأخيرة، يوم السبت، استعداداً لملاقاة نظيره الكويتي يوم غد ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس آسيا 2022.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مدربُ المنتخبِ عماد محمد، وقبل انطلاقِ التدريباتِ، حثَّ اللاعبين على نسيانِ المُباراةِ السابقةِ والتركيز على مُباراةِ الغد أمام الكويت، مُؤكداً ضرورةَ تَحقيق الفوزِ فيها، حيث يقطعُ المنتخب مِشواراً طويلاً في تلك المَجموعة.

وطالبَ محمد جميعَ اللاعبين ببذلِ مَجهوداتٍ مُضاعفةٍ لرسمِ الفرحة على وجوهِ الشعب العراقيّ.

وركزت الوحدةُ التدريبيّة اليوم على بعضِ التمارين الاستشفائيّةِ للاعبين الذين خاضوا مباراةَ الأمس أمام الهند وبعض التدريباتِ التكتيكيّة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراةِ الأمس.

وشهدت تدريباتُ اليوم حُضورَ الحارس الدوليّ السابق نور صبري واللاعب الدوليّ السابق أحمد مناجد اللذان عبرا عن دعمهما لمُنتخبِ الشَباب، وإن حضورهما اليوم وفي مُبارياتِ المنتخبِ رسالةٌ مهمةٌ، مُفادها إن جميع العناوين تذوبُ من أجل دعمِ الشباب لتَحقيق هدفِ التأهل إلى نهائياتِ بُطولةِ كأس آسيا.

وبعد التدريباتِ، التي جرت عصر اليوم، أقامَ الجهازُ الفنيّ محاضرةً فنيةً لمُشاهدةِ مُباراةِ المنتخب العراقي والهندي أمس لتشخيصِ الأخطاء، وكذلك مباراة أستراليا والكويت اللذان يتواجدان في المجموعةِ نفسها.

من جانبه، قامَ الاتحادُ العراقيّ بتكريمِ وفدِ ُمنتخبِ الشَباب المُشارك في التصفياتِ عن طريقِ عُضو اتحاد الكرة رئيس الوفد خلف جلال بعد تحقيقِ الفوز على الهند بعد نهايةِ المُحاضرة الفنيّة لمباراةِ العراق والهند وأستراليا والكويت، واعداً بمُضاعفةِ التكريم عند تحقيقِ الفوز على الكويت وكذلك في مُباراةِ أستراليا.

ويتصدرُ المَجموعةَ الثامنة المنتخبُ الأسترالي بفارقِ الأهداف عن المنتخب العراقي، حيث يملك المنتخبان ثلاثَ نقاطٍ، إذ حققت أستراليا الفوزَ على الكويت بأربعةِ أهدافٍ مقابل هدفٍ، بينما تغلبَ المنتخب على الهند بأربعةٍ أهدافٍ مقابل هدفين.

وسيلتقي المنتخبان العراقي والكويتي يوم غدٍ الأحد في الساعةِ السابعة والنصف بتوقيتِ العراق.