منتخب شباب العراق يتأهل إلى نهائيات آسيا.. صور

شفق نيوز/ تأهل منتخب شباب العراق لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، إلى نهائيات كأس آسيا 2022، على الرغم من خسارته أمام نظيره الأسترالي في ختام تصفيات المجموعة الثامنة.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي مع ضياع ركلة جزاء لاستراليا ردها حارس منتخب العراق حسين حسن في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب استراليا هدفه عن طريق كريس دونل في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، وبهذه النتيجة تأهل منتخب العراق ضمن افضل ثواني رغم خسارة اليوم كما تأهلت استراليا كأول المجموعة.

وجرت المباراة عصر اليوم، على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر في العاصمة الكويتية الكويت، ضمن منافسات التأهل لنهائيات كأس آسيا المقررة في اوزبكستان 2023.