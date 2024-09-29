منتخب شباب العراق يتأهل الى نهائيات اسيا

شفق نيوز/ فاز منتخب الشباب العراقي لكرة القدم على نظيره التايلاندي 1-0 ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة "H" لتصفيات كأس آسيا دون 20 عاماً التي تستضيفها تايلاند.

وجرت المباراة في تمام الساعة 3:30 من ظهر اليوم الأحد، على ملعب بوريرام ستي بتايلاند.

انتهى الشوط الاول بتقدم منتخب العراق بهدف دون مقابل لتايلند جاء عن طريق اللاعب كرار جعفر في الدقيقة 20، وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

يذكر أن المنتخبات المشاركة قسمت على عشر مجموعات، وأقيمت المنافسة بنظام الدوري المجمع، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الصين المضيف لنهائيات آسيا 2025.