منتخب شباب العراق يتوجه إلى بكين لخوض مواجهتين وديتين

شفق نيوز/ أعلن مدير منتخب العراق للشباب نديم كريم، أن المنتخب (تحت عشرين عاما) توجه ظهر اليوم السبت، إلى العاصمة الصينية بكين. وأوضح كريم لوكالة شفق نيوز أن المنتخب سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخب شباب الصين، وذلك بدعوة من الجانب الصيني خلال فترة أيام الفيفا المحددة من 1 إلى 10 من الشهر المقبل.

وأشار كريم إلى أن هذا المعسكر يأتي في إطار التحضيرات لدخول منتخبنا الوطني في تصفيات كأس آسيا التي ستنطلق في 21 من شهر أيلول المقبل، حيث تضم مجموعة العراق منتخبات تايلاند، الفلبين، وبروناي.

ويتأهل بطل المجموعة إلى نهائيات كأس آسيا، بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في تصفيات المجموعات.

ويضم الوفد الكادر التدريبي واللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في المعسكر ثم في التصفيات التي ستجرى في تايلاند خلال الثلث الأخير من الشهر المقبل.