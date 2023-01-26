منتخب شباب العراق يتغلب على نظيره القرغيزستاني ودياً

شفق نيوز/ حقق منتخب شباب العراق لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، الفوزَ على نظيره القرغيزستاني بهدفين مقابل هدف واحد

في المباراةِ التي أقيمت على ملعب "ميركل" في تركيا.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم منتخب العراق بهدف جاء عن طريق ركلة جزاء نفذها اسهر علي في الدقيقة 39.

وأضاف أن منتخب قرغيزستان عادل النتيجة من متابعةٍ لركلة جزاء في الدقيقة 62 ردها الحارس عباس كريم لكن المهاجم القرغيزستاني تابعها وأودعها في المرمى، وفي الدقيقة 72 نجح محمد جميل بإحراز الهدف الثاني للمنتخب العراقي.

وسيخوض منتخب شباب العراق مباراته الثالثة أمام الأردن في التاسع والعشرين من الشهر الجاري ويختتم معسكره في تركيا بلقاء نادي Rapperswil السويسري يوم 31 من هذا الشهر استعدادًا لنهائيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار/ مارس المقبل.

وغاب عن المعسكر المقام في مدينة أنطاليا لاعب القوة الجوية كاظم رعد، ولاعب الشرطة عبد الرزاق قاسم، والاي علي فاضل لاعب غوتبيرغ السويدي، وغيبت الإصابة بلند ازاد عن المباراتين الوديتين أمام طاجكستان وقرغيزستان.