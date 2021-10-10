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منتخب شباب العراق يتغلب على نظيره التونسي ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-10T18:20:43+0000
منتخب شباب العراق يتغلب على نظيره التونسي ودياً

شفق نيوز/ تغلبَ منتخبُ الشباب العراقي على نظيره التونسي بهدفين مقابل واحد في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الأحد بملعب المنزه في العاصمة تونس.

وأحرزَ أهداف منتخب الشباب اللاعبان (عبد الرزاق قاسم وسجاد محمد مهدي)، فيما سجل للمنتخب التونسي فراس مهدواني.

وذكرَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الفوز على منتخبٍ بقيمة تونس في ملعبه مع الأداء المميز للاعبين يؤكد أننا نسير بالاتجاه الصحيح في ظل رغبتنا الكبيرة بمواجهة المنتخبات القوية.

وأضافَ: قدمنا مباراة تكتيكية وبدنية على مستوى عالٍ، وذلك لا يعني عدم اهتمامنا بتصحيح بعض الأخطاء التي حدثت من أجل تصحيحها وتطوير الانسجام بين اللاعبين مع قرب المشاركات الرسمية.

واختتمَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، حديثه بالقول إن طموحنا ينصب على تكوين فريق متكامل من جميع الجوانب ليصبح النواة الحقيقية للكرة العراقية في  السنوات المقبلة، وهذا لا يأتي إلا من خلال خوض مباريات أمام المنتخبات القوية من شرق آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية ومن أمريكا الجنوبية وأوربا وكذلك أفريقيا.

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