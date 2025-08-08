منتخب شباب العراق يتغلب على "آليات الشرطة" تجريبياً

شفق نيوز- بغداد

تغلب منتخب شباب العراق دون 20 عاماً، في مباراة تجريبية جرت مساء الجمعة، بملعب البرج بجامعة بغداد، على فريق آليات الشرطة بنتيجة 5-0.

وتدخل المباراة ضمن برنامج إعداد المنتخب لبطولة كأس الخليج للشباب التي تستضيفها مدينة أبها السعودية الشهر الجاري.

وأوقعت القرعة منتخب شباب العراق ببطولة الخليج للشباب في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات عمان والبحرين ومصر في بطولة كأس الخليج دون 20 عاماً.

وتتألف المنتخبات المشاركة في بطولة الشباب الخليجية 2025، من العراق والسعودية البلد المستضيف للبطولة وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين واليمن ومصر.

ووفقاً لنظام البطولة، فإن المنتخبات تقسم إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، تمهيداً لتحديد المتوج باللقب.