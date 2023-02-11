منتخب شباب العراق يتغلب على الكرخ ودياً تحضيراً لنهائيات كأس آسيا

شفق نيوز/ تغلب منتخب شباب العراق لكرة القدم، يوم السبت، على فريقِ نادي الكرخ، ضمن استعداداته لنهائياتِ كأس آسيا للشباب التي ستستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار/ مارس المقبل.

وجرت المباراة على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني سجل لاعب المنتخب كاظم رعد في الدقيقة 60 من ركلةِ جزاءٍ.

وعدّلَ الكرخ النتيجة في الدقيقة 71 عن طريق حيدر أحمد، قبل أن يعودَ منتخب الشباب للتفوق مجدداً عبر ركلةِ جزاءٍ أخرى احتسبها حكم المباراة أودعها عبد القادر أيوب في مرمى الكرخ في الدقيقة 75، لتنتهي هذه المباراة بفوز منتخب الشبابِ على الكرخ بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ.

هذا وسيخوض منتخب الشباب لقاءً ودياً آخر أمام فريق نادي الزوراء في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.