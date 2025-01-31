منتخب شباب العراق يتعادل ودياً أمام كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ تعادل منتخبُ شباب العراق، أمامَ نظيره الكوري الجنوبي، بهدفٍ لكل منهما في المباراةِ الودية التي أقيمت بينهما مساء الجمعة في تايلاند، وذلك ضمن تحضيراتِ المنتخب النهائيّة استعداداً لبطولةِ آسيا دون 20 عاماً التي ستقام في الصين بدايةً في 12 شباط/ فبراير المُقبل.

وافتتح منتخب شباب العراق، التسجيلَ أولاً في الشوط الأول، قبل أن يسجلَ منتخبُ كوريا الجنوبية هدفَ التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراةِ التي أقيمت في العاصمةِ بانكوك.

واعتمد الملاكُ التدريبيّ لمنتخبِ الشباب، بقيادةِ المدرب عماد محمد، على تشكيلةٍ شهدت تغييراتٍ بسيطةً، في المباراة التي غابَ عنها اللاعبُ أموري فيصل بسبب إصابةٍ طفيفةٍ.

وعقب المباراة، أكد مدربُ منتخب الشباب عماد محمد، أن "مباراةَ كوريا الجنوبية كانت مهمةً"، مردفاً: "واجهنا منتخباً على مستوى عالٍ، ولديه حضورٌ قويٌ في القارةِ الآسيوية".

وأضاف محمد، أن "اللاعبين قدّموا مباراةً جيدةً، وأن الأداءَ في تصاعدٍ ملحوظٍ، وهذا ما يطمح إليه الملاك التدريبي".

وكان منتخبُ الشباب قد حقق الفوزَ على تايلاند في المباراةِ الودية الأولى بهدفٍ دون رد، في المباراةِ التي أقيمت يوم السبت الماضي.