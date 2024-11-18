منتخب شباب العراق يتعادل مع أوزبكستان ودياً

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي للشباب ايجابياً 1-1 مع مضيفه المنتخب الأوزبكي ودياً في المباراة التي جرت في العاصمة طشقند ضمن المعسكره التدريبي المقام للمنتخب في أوزبكستان في إطار تحضيراته لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الصين في شباط من العام المقبل.

وكان منتخب شباب العراق لكرة القدم قد خسر يوم الجمعة الماضية أمام نظيره الأوزبكي في المباراة الودية الأولى بنتيجة 1-2، التي أقيمت في طشقند، ضمن استعداداته لنهائيات كأس آسيا 2025 في الصين.

ويواصل المنتخب العراقي تدريباته في المعسكر، حيث يضم قائمة اللاعبين التالية: وسام علي، وليث ساجد، ورضا محمد فرحان، وسجاد محمد نامق، وآدم طالب، ومحمد غالب، وموسى علاء، وعباس عدنان، ومسلم موسى، وحسين فاهم، وحسن عماد، وياسر وسام، وأموري فيصل، وعلي مخلد، وأمير فياض، وليث ضياء، ويوسف قاسم، وسيداد حاجي، وكرار جعفر، وأحمد جاسم، ومصطفى نواف، واريز خوشناو، وأيمن لؤي، وعلي أكبر طاهر، ومصطفى قابيل، وحيدر حمد.