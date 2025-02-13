منتخب شباب العراق يتعادل مع نظيره الكوري الشمالي في أولى مبارياته ببطولة آسيا

شفق نيوز/ تعادل منتخب شباب العراق نظيره الكوري الشمالي ، يوم الخميس، في اولى مواجهاته ، ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 20 سنة ،التي تحتضنها الصين للفترة من 12 شباط ولغاية الأول من آذار المقبل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب شباب العراق على نظيره الكوري الشمالي بهدف أيمن لؤي في الدقيقة الـ 32 .

وفي الشوط الثاني ادرك فريق كوريا الشمالية التعادل بعد تسجيله هدفا عن طريق اللاعب سونغ في الدقيقة الـ 62 .

ويخوض المنتخب العراقي منافساته ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب منتخب العراق كل من السعودية والأردن.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا إلى نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عاماً للعام 2025 والتي تستضيفها تشيلي.