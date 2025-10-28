منتخب شباب العراق يتعادل مع نظيره العُماني ودياً

شفق نيوز- بغداد

تعادل منتخب شباب العراق لكرة القدم مع نظيره العُماني بهدف لكل منهما، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية الثانية التي أقيمت بينهما في العاصمة العمانية مسقط ضمن تحضيراته لتصفيات كأس آسيا المقبلة.

وينهي المنتخب العراقي معسكره اليوم وسيعود إلى العاصمة بغداد يوم غد الأربعاء.

وجرت مباراة منتخب الشباب مساء اليوم أمام نظيره العُماني ضمن المعسكر التدريبي الذي ينتهي غداً.

وبدأ منتخب شباب العراق دون 20 عاماً، تدريباته الخميس الماضي، على ملعب نادي أهلي سداب، في العاصمة العُمانية مسقط ضمن المعسكر التحضيري لتصفيات كأس آسيا المقبلة.

وفاز منتخب الشباب العراقي على نظيره العُماني بهدف واحد من دون رد، في المباراة الودية الأولى التي أقيمت بينهما في العاصمة العمانية مسقط.