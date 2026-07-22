منتخب شباب العراق يتعادل مع الميناء ودياً في البصرة

شفق نيوز- البصرة

تعادل المنتخب العراقي للشباب مع فريق نادي الميناء سلبياً من دون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التدريب في المدينة الرياضية ضمن المعسكر التدريبي المقام في مدينة البصرة استعداداً لتصفيات كأس آسيا

ووقع منتخب شباب العراق (تحت 20 عاماً) في المجموعة السادسة ضمن تصفيات كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند 2027.

تضم المجموعة إلى جانب العراق كلاً من منتخبات تايلاند (الدولة المستضيفة للمجموعة) والإمارات وتركمانستان.

وكان الميناء قد فاز في مباراة ودية جرت قبل ثلاثة أيام بهدفٍ دون رد، ضمن المعسكر الداخلي المقام للمنتخب العراقي للشباب في محافظة البصرة.

‏ويقود المنتخب العراقي للشباب المدرب أحمد صلاح، الذي تمت تسميته رسمياً لتدريب منتخب تحت 20 سنة استعدادا للاستحقاقات الخارجية القادمة.