منتخب الناشئين العراقي يتعادل مع الامارات سلبياً في ودية ثانية

شفق نيوز/ تعادل منتخب العراق للناشئين مع نظيره الإماراتي من دون أهداف في مباراة ودية بكرة القدم جرت بينهما في تمام الساعة الثالثة و45 دقيقة من عصر اليوم الأربعاء .

وجرت المباراة في ملعب (ذياب عوانة) بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتدخل ضمن برنامج إعداد المنتخب لبطولة اتحاد غرب آسيا التي تقام الشهر المقبل في سلطنة عُمان.

وكان منتخب ناشئة العراق، خسر من نظيره الاماراتي ودياً 0-1 في مباراة تجريبية أولى أقيمت الاثنين الماضي للمنتخبين ضمن المعسكر المقام للمنتخب العراقي في الامارات.