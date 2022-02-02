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منتخب شباب العراق يتعادل أمام نظيره الأذربيجاني ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-02T17:52:28+0000
منتخب شباب العراق يتعادل أمام نظيره الأذربيجاني ودياً

شفق نيوز/ تعادل منتخب الشباب العراقي، يوم الأربعاء، أمام نظيره الأذربيجاني بهدفين لكل منهما في المباراةِ التي أقيمت في مدينةِ أنطاليا التركية في اختتامِ معسكره التدريبي.

ولعبَ المنتخب العراقي بتشكيلةٍ ضمت لحراسة المرمى عمران زكي، ولخطِ الدفاع نصر سلام وسجاد محمد، وشربل شمعون، وعباس مانع، ولخطِ الوسط كاظم رعد، وحيدر عبد الكريم، وعلي صادق، وبلند آزاد وحسين علي، ولخطِ الهجوم عبد القادر أيوب.

وجرت المباراةُ وسط أجواءٍ ماطرةٍ ورياحٍ قوية، حيث تقدمَ منتخبُ أذربيجان في الشوطِ الاول في الدقيقتين 23 و32، وأعاد المنتخب التوازنَ للمباراةِ سريعاً في الدقيقتين 37 و 44 عن طريقِ علي صادق وكاظم رعد، بينما ألغى حكمُ المباراة هدفاً لمنتخب العراق بداعي التسللِ لتنتهي المباراةُ بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين.

يذكرُ أن منتخب الشباب خاضَ مباراته الأول في المعسكر التدريبي أمام شاختار الأوكراني وخسر (2-3)، والثانية أمام المكسيك وخسرَ (1-0)، والثالثة أمام داينمو كييف الأوكراني وخسرَ (3-0).

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