منتخب شباب العراق يتعادل أمام الأردن ودياً

شفق نيوز/ تعادل منتخب الشباب العراقي أمام نظيره الأردني بهدف لكل منهما، في المباراةِ التي أقيمت اليوم الأحد في ملعبِ افرينسكي ضمن المعسكر التدريبي المقام في مدينةِ أنطاليا استعداداً لنهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار المقبل .

وشهد شوط المباراة الأول تكافؤاً بين المنتخبين، مع أفضلية عراقية في بعض الأحيان، حيث نجح المنتخب العراقي بإنهاءِ هذا الشوط بهدف مقابل لا شيء، جاء عن طريق كرة ثابتة أسكنها في الشباكِ الأردنية حيدر عبد الكريم.

وفي الشوطِ الثاني بكر المنتخب الأردني بالتعديل عن طريق محمد أبو هزيم في الدقيقةِ الأولى عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم التركي، بعد ذلك تراجع المنتخب الأردني إلى مناطقه الدفاعية، حيث كاد المنتخب العراقي أن يتقدم عدة مرات لولا براعة الحارس الأردني، وكذلك إضاعة بعض الفرص للمنتخب العراقي حالت دون التقدم مجددًا، بعد ذلك أطلق حكم المباراة صفارته، لتنتهي المباراة بتعادل المنتخبين.

يذكر أن منتخب الشباب تعادل مع منتخبِ طاجكستان بلا أهداف، وفاز على قيرغستان بهدفين لهدف، وتعادل مع الأردن سلبياً.

ومن المؤمل أن تتواجد جميع تلك المنتخبات التي واجهها المنتخب العراقي في نهائياتِ كأس آسيا المقبلة في أوزبكستان، هذا وسيخوض منتخبنا مباراته الرابعة والأخيرة في هذا المعسكر أمام نادي Rapperswil السويسري بعد غد الثلاثاء.