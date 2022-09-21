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منتخب شباب العراق يتعادل أمام الصناعة ودياً 

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-21T17:04:40+0000
منتخب شباب العراق يتعادل أمام الصناعة ودياً 

شفق نيوز/ تعادل منتخب الشباب لكرة القدم مع فريق الصناعة بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب المدينة الدوليّ، وحضرَ المباراة عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم محمد ناصر.

وسيلتقي منتخبُ الشباب منتخبَ الناشئين يوم الجمعة، ومن ثم يلاعبُ فريق النفط يوم الاثنين المقبل. 

وتأتي هذه المبارياتُ  استعداداً للمشاركةِ في تصفياتِ كأس آسيا للشبابِ التي تقام في دولةِ الكويت، وتنطلقُ في الرابع عشر من الشهر المقبل ، حيث سيلاقي منتخبُ الشباب نظيره الهندي في الرابع عشر من شهر تشرين المقبل، يتبعه في السادس عشر بملاقاةِ الكويت، ويختتمُ مبارياته في الثامن عشر من الشهر نفسه بمواجهةِ أستراليا.

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