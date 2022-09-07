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 منتخب شباب العراق يتعادل أمام الحدود وديا 

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-07T19:47:09+0000
 منتخب شباب العراق يتعادل أمام الحدود وديا 

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي للشباب، أمام فريق الحدود من دون أهداف في المُباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء في ملعب "الاه" في محافظة أربيل.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المُنتخب للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا. 

وشهدت المباراةُ مُشاركةَ لاعب غرافشاب الهولندي "بلند إزاد" الذي التحقَ ليلةَ أمس بوفد منتخب الشباب. 

يذكرُ أن منتخبَ الشَباب تغلبَ في مباراته الأولى على فريق نوروز بهدفين من دون مقابل، وخسرَ في مباراته الثانية أمام أربيل بهدف، وسيخوض مباراته الودية الرابعة أمام فريق برايتي يوم الأحد المُقبل.

 

 

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