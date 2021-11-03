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منتخب شباب العراق يتجمع بكامل لاعبيه استعدادا لغرب اسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-03T12:34:41+0000
منتخب شباب العراق يتجمع بكامل لاعبيه استعدادا لغرب اسيا

شفق نيوز/ اكد مدرب المنتخب العراقي الشبابي، عماد محمد، يوم الاربعاء، ان معسكر تونس التدريبي تكلل بالنجاح وانعكس بشكل ايجابي على الاداء العام للاعبين.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، ان "الفريق تجمع في ملعب الشعب الدولي ببغداد تجمعاً اولياً بغياب عدد من اللاعبين بعد منحهم اجازة للراحة لمدة خمسة ايام، على ان يبدأ التجمع الكامل والفعلي لإعداد الفريق الاسبوع المقبل".

واضاف ان "ثلاثة لاعبين محترفين توجهت لهم الدعوة للانضمام الى جانب زملائهم لتمثيل المنتخب في بطولة غرب اسيا المقرر انطلاقها في العشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري ولغاية الاول من الشهر المقبل".

واكد محمد ان فريقه يعد "الفريق المثالي الخالي من التزوير وهذا البناء الحقيقي سيكون له شأن في رفد المنتخبات الوطنية مستقبلا".

وكان الاتحاد الآسيوي قد صادق رسمياً على اقامة بطولة غرب آسيا في العراق، وقسمت اقامتها بين ملاعب محافظتي البصرة واربيل.

يذكر ان منتخب شباب العراق كان قد دخل معسكراً تدريبياً في تونس للفترة من الثالث ولغاية الحادي والعشرين من الشهر الماضي تحضيراً للمشاركة في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب التي ستقام في العراق.

يشار إلى أن منتخب شباب العراق يشرف على قيادته المدرب عماد محمد، يساعده حسان تركي وأحمد والي، ووليد جمعة مدرباً للياقة البدنية، فيما يشرف على تدريب حراس المرمى نوري عبد زيد.

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