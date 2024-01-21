منتخب شباب العراق يبدأ تدريباته في تركيا

شفق نيوز/ باشر منتخب الشباب العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، أولى وحداته التدريبية في مجمع "ميرهان" في مدينة أنطاليا التركية ضمن معسكره الإعدادي المقام هناك استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التدريبات انطلقت تحت الأمطار، وشارك فيها 27 لاعباً بينهم اللاعب المحترف في نادي "كوبنهاغن" الدنماركي أمين جلال الذي التحق ببعثة منتخب الشباب حال وصولها مساء أمس السبت في مقر إقامته في مدينة أنطاليا التركية.

وتركزت التدريبات على تمارين اللياقة البدنية، بالإضافة إلى بعض الجوانب التكتيكية والمهارية، وتستمر الوحدات التدريبية لمنتخب الشباب بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، لتهيئة هذا المنتخب وإعداده بشكلٍ صحيحٍ للمستقبل.

ومن المؤمل أن يتضمن معسكر منتخب الشباب في تركيا خوض ثلاث مباريات تجريبية، ستكون أولها أمام منتخب الأردن في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، تعقبها مباراة ثانية في السابع والعشرين أمام شاختار دونستك الأوكراني، ويختتم معسكره هذا بملاقاة منتخب قرغيزستان في الأول من شهر شباط/ فبراير المقبل.