منتخب شباب العراق يبدأ تدريباته في بغداد.. ويونس محمود يؤكد دعمه لتحضيراته

شفق نيوز- بغداد

باشر منتخب شباب العراق لكرة القدم، يوم السبت، تدريباته في العاصمة بغداد، استعداداً لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، المقررة انطلاقها في 25 أغسطس/آب المقبل، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات الإمارات وتركمانستان وتايلاند المستضيفة.

وحضر رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، الوحدة التدريبية الأولى للمنتخب التي أقيمت على ملعب علي حسين شهاب التابع لوزارة الشباب والرياضة، حيث التقى الملاكين الفني والإداري ولاعبي المنتخب.

وأكد محمود، خلال لقائه باللاعبين، دعم الاتحاد الكامل لتحضيرات المنتخب، وحرصه على توفير جميع مستلزمات النجاح وتهيئة الظروف المناسبة أمام اللاعبين والجهاز الفني، بما يسهم في تحقيق أفضل استعداد للاستحقاق القاري.

وحث رئيس الاتحاد اللاعبين على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد، مؤكداً أن تمثيل العراق مسؤولية كبيرة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز والانضباط والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق نتائج تلبي الطموحات في التصفيات الآسيوية.

وشدد محمود على أن الاتحاد العراقي لكرة القدم سيواصل مساندة المنتخب والوقوف إلى جانب اللاعبين والجهاز الفني، بما يعزز جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.