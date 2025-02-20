منتخب شباب العراق يبدأ تحضيراته استعداداً لمباراة أستراليا

شفق نيوز/ أنهى منتخب شباب العراق لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، وحدته التدريبية على أحد ملاعب التدريب في مدينة شينزين في الصين، وذلك ضمن تحضيراته لمباراة أستراليا بعد غد السبت ضمن الدور ربع النهائي لبطولة آسيا دون 20 عاماً.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مدرب منتخب الشباب عماد محمد، تحدث مع اللاعبين قبل بداية الوحدة التدريبية، وحثّهم على ضرورة الاستفادة من الإيجابيات التي حصلت للمنتخب في دور المجموعات، ومعالجة بعض الأخطاء التي حدثت أيضاً، لكون مواجهة أستراليا لا تتحمل الخطأ، وستكون حاسمة لخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

وسيواجه منتخب شباب العراق نظيره الأسترالي بعد غدٍ السبت في المباراة التي ستقام على ملعب مركز باوان الرياضي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين، الثانية والنصف عصراً بتوقيت العاصمة بغداد.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا إلى نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عاماً 2025 والتي تستضيفها تشيلي.