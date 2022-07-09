منتخب شباب العراق للكرة الطائرة يتوجه إلى إيران استعداداً لبطولة غرب اسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم السبت، عن توجه وفد منتخب شباب العراق صوب العاصمة الإيرانية طهران للدخول في معسكر تدريبي استعداداً لبطولة اتحاد غرب آسيا والتي ستحتضنها مدينة الدمام السعودية للفترة من 22 إلى 30 من شهر تموز/ يوليو الجاري.

وقال المدير الإداري للمنتخب، علاء شاكر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب الشبابي سيخوض غداً أولى الوحدات التدريببة على ان تشهد الايام المقبلة لقاءات تجريبية مهمة أبرزها مواجهة المنتخب الايراني.

وأضاف ان "الليوث استعدوا مبكراً تحت قيادة المدرب الايطالي فيشنزو ناتشي، في محافظة الديوانية لأكثر من أسبوعين، ثم في محافظة أربيل، وكانت الاستعدادات مهمة واستطاع من خلالها الملاك التدريبي إعداد اللاعبين بالشكل المطلوب لخوض غمار منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا في السعودية".

يذكر ان قرعة البطولة وضعت منتخب شباب العراق لكرة الطائرة في المجموعة الأولى إلى جانب كلا من لبنان والامارات والاردن والبحرين.