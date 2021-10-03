منتخب شباب العراق لكرة القدم يعسكر في تونس

شفق نيوز/ غادرت بعثةُ منتخب الشباب العاصمة بغداد، اليوم الأحد، متوجهةً إلى تونس للدخول في المعسكر التدريبي الذي يستمر من الثالث ولغاية الحادي والعشرين من الشهر الحالي تحضيراً للمشاركة في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب التي ستقام في محافظة أربيل الشهر المقبل.

وسيخوض منتخب الشباب أربع مباريات ودية في معسكره التدريبي، حيث سيواجه منتخب تونس للشباب على دفعتين يومي 6 و 10 من الشهر الحالي، فيما سيتم تحديد المباريات المتبقية أثناء المعسكر والتي ستكون مع منتخبات أفريقية وأندية تونسية.

وسيلتحق ببعثة منتخب الشباب ثلاثة محترفين هم بلند حسن محترف ديغرافشاب الهولندي، وريبر حسني لاعب دورتموند الألماني، والمحترف في السويد الاي حسين الذي تمت دعوته من قبل مدرب منتخب الشباب عماد محمد للاطلاع على أدائه الفني في معسكر تونس

يشار إلى أن منتخب الشباب يشرف على قيادته المدرب عماد محمد، يساعده حسان تركي وأحمد والي، ووليد جمعة مدرباً للياقة البدنية، فيما يشرف على تدريب حراس المرمى نوري عبد زيد.