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منتخب شباب العراق لكرة القدم يعسكر في تركيا استعدادًا للاستحقاقات المقبلة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-22T15:34:52+0000
منتخب شباب العراق لكرة القدم يعسكر في تركيا استعدادًا للاستحقاقات المقبلة

شفق نيوز/ يستعد منتخب شباب العراق لكرة القدم، يوم السبت، للدخولِ في معسكرٍ تدريبيّ بمدينةِ أنطاليا التركية للفترة يوم غد الأحد ولغاية الثالث من شهر شباط المقبل، استعداداً للاستحقاقاتِ المقبلة ونهائياتِ كأس آسيا للشباب.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المعسكر يتضمن خوضَ أربع مبارياتٍ وديةٍ مع مدارس كرويةٍ مُختلفةٍ، حيث سيلاقي المنتخبُ في مباراته الأولى فريق داينمو كييف الأوكراني تحت 19 عاماً.

واضاف ان المنتخب العراقي سيخوض مباراة مع منتخب شباب المكسيك، بينما يخوضُ لقاءه الثالث الاستعدادي أمام شاختار دونسيتك الأوكراني، ويختتمُ معسكرهُ التدريبي بلقاءِ منتخب أذربيجان للشباب.

وبين ان الملاك التدريبي، بقيادةِ عماد محمد، اختار ٢٦ لاعباً للمشاركةِ في هذا المعسكر، من بينهم لاعبان ينشطان خارج العراق، هما بلند ازاد لاعب غرافشاب، وشربل شمعون لاعب ملبورن ستي الأسترالي، بينما ستغيّبُ الإصابةُ لاعب غوتبيرغ السويدي الاي علي الذي أبلغَ الملاكَ التدريبيّ بحاجتهِ إلى أسبوعين من أجل التعافي من الإصابةِ التي لحقت به مع فريقه السويدي.

يذكرُ أن منتخب شباب العراق خاضَ لقاءين وديين محليين، تعادلَ في الأول مع أمانة بغداد سلبياً، وفي اللقاءِ الثاني تعادلَ أيضاً مع فريقِ نادي الصناعة بهدفين لهدفين.

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