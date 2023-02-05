منتخب شباب العراق لكرة القدم يعاود تدريباته في بغداد

شفق نيوز/ باشر منتخب الشباب العراق لكرة القدم تدريباته، يوم الأحد، في ملعب المدينة استعداداً لنهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار/ مارس المقبل.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن 23 لاعباً شاركوا في تدريباتِ اليوم، بينما غاب عنها لاعب فريق الشرطة عبد الرزاق قاسم، ولاعب فريق نوروز إسماعيل أحمد، إضافةً إلى اللاعبين المحترفين آدم رشيد، وبلند آزاد، وشربل شمعون الذين سيلتحقون بتدريباتِ المنتخب قبل أيام من بطولةِ كأس آسيا، بينما منح الجهاز الفني اللاعب سجاد محمد مهدي راحةً إجباريةً بعد شعوره بشدٍ عضلي جرّاء تدريبه مع فريقه نفط ميسان.

وتركزت التدريباتُ على بعض التمارين الخفيفة والتمطية، بعد راحةٍ منحها الجهاز الفنيّ لمدة ثلاثة أيام للاعبين بعد انتهاء معسكر المنتخب في تركيا.

وطالب مدرب منتخب الشباب عماد محمد اللاعبين بالتركيز في الأيام المقبلة والشعور بالمسؤولية التامة، خصوصاً أن أياماً قليلة تفصل منتخبنا الشبابي عن المشاركةِ في نهائياتِ كأس آسيا.

وبيّن محمد إن منتخب الشباب سيلاقي ودياً نادي الكرخ في الحادي عشر من الشهر الجاري، وملاقاة أحد الأندية المحلية في 17 أو 18 من الشهر الجاري، وكذلك قد يلاقي المنتخبَ الأردني في أربيل إذا تمت الموافقةُ من قبل الاتحاد العراقيّ على ذلك، قبيل مغادرته إلى أوزبكستان، خصوصاً أن الجهاز الفنيّ سبق أن قدّم منهاجاً يتضمن إقامةَ تلك المباريات في محافظةِ أربيل.

وأكدَ مدرب المنتخب أن الأندية التي ينتمي لها اللاعبون ألكسندر اوراها، والاي فاضل، وأمين الحموي، رفضت تفريغهم، بعد أن ردت على الكتبِ الرسميّة التي أرسلها مدير المنتخب من أجل مشاركتهم والتحاقهم بالمنتخبِ في نهائياتِ كأس آسيا للشباب.

وأوضحَ "عملنا كل ما بوسعنا لكي يتواجد هؤلاء اللاعبون، لكن أنديتهم رفضت تواجدهم معنا في النهائيات، وعللت ذلك بسبب عدم إدراج البطولة في أيام الفيفا دي، وكذلك لحاجتها لهؤلاء اللاعبين".

واختتمَ محمد حديثه بالقول "ثقتنا عاليةٌ باللاعبين المتواجدين مع المنتخب، لدينا مجموعةٌ جيدةٌ نثق بقدراتهم وإمكانياتهم، وهم قادرون على صناعةِ الفارق في النهائياتِ الآسيويّة".