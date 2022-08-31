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منتخب شباب العراق لكرة القدم يخوض أولى وحداته التدريبية في أربيل

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-31T16:11:54+0000
منتخب شباب العراق لكرة القدم يخوض أولى وحداته التدريبية في أربيل

شفق نيوز/ أجرى منتخب شباب العراق لكرة القدم، يوم الأربعاء، أولى وحداته التدريبية في ملعب "هندرين" ضمن معسكره المقام بأربيل عاصمة إقليم كوردستان استعداداً لتصفيات آسيا.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن جميع اللاعبين الذين تمت دعوتهم من قبل الجهاز الفني شاركوا بالتدريبات، باستثناء اللاعبين المحترفين الذين سيلتحقون بتدريبات المنتخب في الأيام القليلة المقبلة تباعاً.

وشملت الوحدة التدريبية تطبيق بعض المفردات التكتيكية، كما شهدت زيارة الحارس الدولي السابق نور صبري، الذي أكد أن حضوره يأتي من باب مساندة الجهاز الفني واللاعبين، وحثهم على بذل قصارى جهدهم في التصفيات الآسيوية.

من جانبه، أبدى مدرب منتخب الشباب عماد محمد، سعادته بزيارة صبري للتدريبات من أجل تقديم الدعم المعنوي للاعبين والجهاز الفني، واصفاً زيارته بأنها تمثل "حافزاً مهماً للاعبين لما يملكه هذا الاسم من نجومية واسم اقترن بالألقاب والانجازات مع جميع المُنتخبات العراقية التي مثلها وكذلك الأندية".

يذكر أن منتخب الشباب سيلاقي يوم غدٍ نادي نوروز في أولى مبارياته الإعدادية لتصفيات شباب آسيا التي تنطلق مبارياتها في الرابع عشر من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل في محافظة البصرة.

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