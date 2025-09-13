منتخب شباب العراق لـ"تنس كرة القدم" يبلغ ربع النهائي

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم، صفاء صاحب، يوم السبت، فوز منتخب شباب العراق لتنس كرة القدم على نظيره الياباني، ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي الجولة العالمية لفعالية TEQBALL، المقامة حالياً في الصين.

وأكد صاحب، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في مسيرة منتخب الشباب، ويعكس حجم الاستعداد والجدية التي أظهرها اللاعبون خلال البطولة، مشيراً إلى أن الفوز على منتخب قوي مثل اليابان يمنح دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المنافسة على المراتب المتقدمة.

ويستعد المنتخب العراقي للشباب لخوض مواجهته المقبلة في دور ربع النهائي بروح عالية وإصرار على مواصلة تسجيل الحضور المشرف للرياضة العراقية في المحافل الدولية.