منتخب شباب العراق تحت 20 سنة يلاقي كوريا الشمالية اليوم

شفق نيوز/ يخوض منتخب شباب العراق لكرة القدم تحت 20 سنة، يوم الخميس، مواجهته الأولى أمام نظيره الكوري الشمالي، ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا التي تحتضنها الصين للفترة من 12 شباط/ فبراير ولغاية الأول من آذار/ مارس المقبل.

وستقام المباراة على ملعب مركز لونغهو في شينزين الصينية عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت بغداد، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب منتخب العراق كل من السعودية والأردن.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا إلى نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عاماً لعام 2025 والتي تستضيفها تشيلي.

ويشارك منتخب الشباب في نهائيات البطولة الآسيوية للمرة العاشرة على التوالي، والتاسعة عشرة في تاريخه، علماً أنه تأهل لنهائيات البطولة متصدراً المجموعة الثامنة في التصفيات.

وحقق منتخب شباب العراق لقب بطولة آسيا خمس مرات من قبل، ونال لقب الوصيف في النسخة الماضية التي أقيمت في أوزبكستان.