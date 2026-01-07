منتخب شباب العراق تحت 19 عاماً يحقق فوزاً ودياً على الإمارات

شفق نيوز- أبو ظبي

حقق منتخب شباب العراق تحت 19 عاماً فوزاً ودياً على نظيره الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن المعسكر التدريبي استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وجرت المباراة الودية على ملعب العين الإماراتي وانتهت لصالح العراق بنتيجة 1-0، وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب زين العابدين جاسم ياسر.

ويواصل المنتخب العراقي رفع مستوى جاهزيته الفنية مع تصاعد واضح في الأداء بقيادة الجهاز الفني، في خطوة مهمة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي هذا المعسكر الخارجي ضمن برنامج إعداد منتخب الشباب، من خلال المواجهتين الوديتين أمام منتخب شباب الإمارات.