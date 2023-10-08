منتخب شباب العراق بلا "مهاجم صريح" والمدرب: الفريق القادم سيكون مليئاً بالمواهب الهجومية

شفق نيوز/ اكد عماد محمد مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم ان منتخب العراق القادم سيكون مليئاً بالمواهب الهجومية لاستعادة أمجاد هذا المركز الذي غاب عنه النجم والمهاجم الصريح.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز؛ انه عمل ومازال يعمل منذ مدة طويلة لسد هذا الخلل الذي شهدتها المنتخبات العراقية، سيما المنتخب الأول بعد أجيال سابقة كانت قد أنجبت كبار مهاجمي العراق والذين لم يعوضوا لحد الان.

واضاف انه يركز في بناء منتخب شبابي متكامل في كل خطوطه سيما خط الهجوم الذي يعاني منه المنتخب الوطني منذ سنين بغياب المهاجم المؤثر الصريح.

واكد انه اكتشف عدداً من المهاجمين الذين سيكون لهم شأن بعد أن يتم إعدادهم وتهيئتهم بشكل فني مثالي ليكونوا جاهزين بعد سقف زمني معين، ويعوضون النجوم السابقين.

وأوضح انه وضع آلية عمل وأساليب تدريبية دقيقة للاعبي منتخب الشباب، وكذلك تناول عملية اختيار اللاعبين وإخضاعهم لاختبارات مكثفة لانتقاء الافضل.

واوضح انه متواصل في اكتشافه للنجوم سوى من اللاعبين المحليين أو المحترفين العراقيين المغتربين خارج العراق، مطمئناً الوسط الرياضي انه رصد اسماء ستكون لها مستقبل وشأن في تمثيل المنتخب الأول.

واشار الى انه لم يفكر فقط في إعداد منتخب الشباب ومشاركته في البطولة الاسيوية المقبلة، بل انه يفكر ايضاً بمستقبل المنتخب الوطني وتجهيز لاعبين يمثلون العراق في كل المحافل الدولية وبلوغ كأس العالم الذي يعد هدفنا الأسمى.